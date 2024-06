Plusvalenze Lazio-Salernitana, il fascicolo trasmesso alla Procura di Arezzo Novità sull'inchiesta legata alle operazioni di mercato tra i due club

La Procura di Tivoli ha trasmesso alla Procura di Arezzo per competenza territoriale gli atti relativi all'inchiesta sulle presunte plusvalenze per operazioni di trasferimento di calciatori avvenute tra la Lazio e la Salernitana, tra il 2017 e il 2021. Sotto la lente d’ingrandimento erano finite le operazioni realizzate fra le due società e che avevano portato ad inserire tra gli indagati sette persone tra cui il presidente della Lazio, Claudio Lotito, l'ex dirigente sportivo Igli Tare, e l'ex direttore sportivo della Salernitana e oggi della Lazio, Angelo Mariano Fabiani.

Nel mirino degli inquirenti erano finite le operazioni di trasferimento di calciatori tra le due società in relazione a presunte plusvalenze fittizie generate attraverso valutazioni ritenute artefatte dei giocatori di proprietà ceduti, con relativa emissione di false fatturazioni. Nell'aprile 2023 c'erano state delle perquisizioni nelle sedi di Lazio e Salernitana per far luce sui fatti.