Salernitana, sarà asta per Tutino. E spunta una pretendente per Bonazzoli I granata flirtano con l'attaccante. Sulle sue tracce Sampdoria, Sassuolo, Frosinone e Schalke 04

Il grande sogno del mercato della Salernitana è Gennaro Tutino. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha avuto nei giorni scorsi un nuovo contatto con l’agente Mario Giuffredi per apparecchiare la tavola in attesa dell’affondo decisivo. Ruota tutto intorno all’impasse societario, soprattutto perché per muoversi l’attaccante napoletano deve fare i conti con le richieste altissime del Cosenza. Dopo il riscatto a sorpresa, il club silano ora chiede 4 milioni di euro per dire addio al suo bomber. Tutino non vuole restare in Calabria e punta in alto. La Salernitana gli ha abbozzato un triennale ma sull’ex Napoli ora ci sono anche Sampdoria, Sassuolo, Frosinone e Schalke 04 che sognano il blitz.

La coppia Coda-Tutino è il grande affare che Petrachi vuole regalare alla piazza granata per certificare le ambizioni d’alta quota. L’attacco sarà rivoluzionato. Saluteranno Mikael, Simy, Valencia. In dubbio anche Ikwuemesi, per il quale si registrano sirene russe. E soprattutto rientrerà Bonazzoli: il centravanti ha un ingaggio fuori portata per la cadetteria e vuole restare in serie A. Venezia e Como si sono fatte avanti nelle scorse settimane. Ora occhio all’interessamento del Parma che apre ad un prestito. La Salernitana punta ad una formula per dire addio all’attaccante scuola Inter.