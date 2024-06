Salernitana, ultimo giorno di contratto per molti: Fazio spera nella conferma L'argentino potrebbe essere l'unico a restare

Il 30 giugno è calcisticamente l’ultimo giorno di scuola. Per la Salernitana, dopo l’amara retrocessione in serie B, il termine della stagione agonistica ha il sapore di una vera e propria diaspora. Da domani, il club granata si ritroverà sguarnito, salutando sia i calciatori arrivati in prestito che quelli in scadenza di contratto. Numeroso il plotone dei contratti temporanei che non verranno riscattati: parliamo di Pellegrino, Zanoli, Pierozzi, Basic, Martegani, Gomis, Vignato e Weissman, tutti destinati ad altri e con il futuro tutto da scrivere. Spera però Pierozzi, calciatore che ha ben figurato ma sul quale è piombato il Pisa, in attesa di annunciare Filippo Inzaghi come nuovo allenatore.

Diversi anche in contratti in scadenza e che la Salernitana ha deciso di non riscattare. Dopo l’addio di Boateng e Pasalidis, il club granata si appresta a dire addio anche a Manolas, Ochoa e Costil. Spicca anche la separazione con Candreva: il club granata, dopo una lunga riflessione, ha esercitato la clausola da 400mila euro per dire addio con dodici mesi di anticipo al calciatore più pagato del club. Per lui si cerca una soluzione in serie A, con Monza e Fiorentina interessate al trequartista romano.

Resta nel limbo invece Fazio: l'argentino è rimasto in provincia per godersi le vacanze e per continuare a lavorare in attesa di una chiamata dal ds Petrachi. Il Comandante vorrebbe restare decurtandosi profondamente il suo lauto ingaggio. Riflessioni in corso ma si respira ottimismo.