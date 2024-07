Salernitana, Fontana balza il pole: si attende l'incontro con il Latina Il club pontino è apparso spiazzato, nelle prossime ore faccia a faccia tra tecnico e ds nerazzurro

Gaetano Fontana può essere il nome a sorpresa per la panchina della Salernitana. Il tecnico calabrese, che in Campania ha già allenato Nocerina, Juve Stabia, Casertana e Turris, è stato contattato dal direttore sportivo Gianluca Petrachi per raccogliere l'eredità di Andrea Sottil. L'allenatore a maggio ha firmato il rinnovo del contratto con il Latina, società di serie C che è apparsa spiazzata e a tratti infastidita dalla trattativa imbastita dalla Salernitana. "Fontana? E' sotto contratto con noi, sappiamo che è stato accostato alla Salernitana in queste ore, vediamo", la versione fornita dal club laziale.

L'idea di puntare su di un profilo giovane e pronto a misurarsi con la cadetteria per la prima volta era già da ieri nella testa di Petrachi. In giornata il ds ha avuto un contatto telefonico con il ds dei pontini Mauro Patti, manifestando l'interesse del cavalluccio marino per Gaetano Fontana. Una mossa che ha letteralmente spiazzato il dirigente del Latina che era già al lavoro per programmare la prossima stagione con il proprio tecnico. Il rinnovo (contratto annuale con opzione per la stagione successiva) era, infatti, stato annunciato lo scorso 30 maggio dai nerazzurri che avrebbero voluto costruire proprio attorno alla figura dell'ex centrocampista la nuova stagione. L'inserimento della Salernitana, però, rischia di far saltare i piani del Latina.

Nelle prossime ore, probabilmente già domani, è previsto un incontro tra il ds dei nerazzurri e l'allenatore calabrese per capire la strada da percorrere. Il contratto con il Latina è stato già depositato ma, se ci saranno le condizioni, bisognerà individuare la strada per giungere alla risoluzione contrattuale. Fontana, chiaramente, è apparso molto entusiasta della chiamata della Salernitana e avrebbe dato una disponibilità di massima alla dirigenza granata. Più complicata la posizione del Latina che si ritroverebbe senza allenatore a poche settimane dall'inizio della nuova stagione. La volontà di Fontana, tuttavia, potrebbe fare la differenza.

Da capire, a questo punto, se il club granata riuscirà a liberare Fontana che potrebbe rappresentare un autentico jolly per un progetto all'insegna della sostenibilità economica. In alternativa il club granata ha sondato anche i profili di Eugenio Corini, Cristiano Lucarelli e Fabio Caserta. Il tutto mentre in città montano delusione e malcontento.