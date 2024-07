Salernitana, ore cruciali per la panchina: Fontana è ad un passo Decisivo l'incontro fra il tecnico e il Latina. Petrachi pensa alle alternative. Retroscena Castori

Giornata chiave. La prematura stagione della Salernitana va a caccia già del suo secondo allenatore. Nelle prossime ore, il club granata proverà a risolvere il nodo legato alla panchina dopo aver incassato la decisione di Andrea Sottil di fare un passo indietro e lasciare vacante la casella proprio nel giorno che apre la stagione agonistica. Una retromarcia che ha sorpreso la Salernitana, costretta a correre ai ripari. Nel nome del progetto di ridimensionamento e di sostenibilità economica, mantra dopo la permanenza di Iervolino alla guida del club dando le spalle alle promesse e alle ambizioni d’alta quota di Brera Holdings che avevano sedotto e conquistato Gianluca Petrachi prima e Sottil poi, la Salernitana andrà su un profilo giovane e bramoso di una chance. Così, il nome di Gaetano Fontana sembra essere quello giusto per il nuovo corso granata.

Saranno decisive le prossime ore. Il perché è legato al contratto attualmente in essere fra l’allenatore calabrese e il Latina, rinnovato lo scorso 31 maggio dopo l’eliminazione dai playoff promozione per mano del Taranto di Eziolino Capuano. Questa mattina è in programma prima il contatto tra Fontana e il ds dei pontini Matteo Patti per trovare una formula su come risolvere il legame con il Latina, poi quello fra l’allenatore e Petrachi per abbozzare l’intesa annuale con bonus e rinnovo in caso di salvezza. La sensazione forte è che l’affare si farà. Fontana sogna la panchina della Salernitana oltre che il debutto in serie B, categoria mai esplorata nella sua carriera da allenatore.

Sullo sfondo però Petrachi prova a tenere calde anche le alternative. Il nome pronto in caso di clamoroso dietrofront per Fontana sarebbe quello di Cristiano Lucarelli. L’allenatore è sotto contratto con il Catania ma ha carattere, carisma e personalità per reggere l’urto in un ambiente dilaniato dopo la retrocessione e la contestazione programmata per giovedì. Sullo sfondo, anche le piste Zauli, Caserta, con un pensierino anche su Castori, sondato da Petrachi prima di catapultarsi su Fontana.