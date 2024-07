UFFICIALE - Salernitana, addio alla meteora Trivante Stewart: resta in Serbia Trasferimento a titolo definitivo per il giamaicano

Una meteora. Senza guizzi. Si chiude così l'avventura di Trivante Stewart, attaccante giamaicano da poche ore un ex calciatore della Salernitana. La punta è ufficialmente un nuovo calciatore del Radnicki. Affare a titolo definitivo reso noto pochi minuti fa dal club granata.

Si chiude così un'esperienza mai decollata, autentica storia che ha strappato sorrisi e non applausi. Trivante Stewart, prelevato lo scorso agosto dal Mount Pleasant attraverso l'algoritmo, come rivelato dallo stesso Iervolino. Quattro presenze appena e nessuna prodezza, ricordato per il video ironia della Gialappa's Band. Poi la parentesi serba alla Javor-Matis. Ora l'avventura al Radnicki. Trivante saluta. Come una meteora estiva.