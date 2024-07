Salernitana, si complica la scelta dell'allenatore: frenata con Fontana Da capire se il club riuscirà ad individuare il nuovo tecnico in tempo per la conferenza di domani

Si fa sempre più intricata la situazione in casa Salernitana. Dopo aver ufficialmente salutato Andrea Sottil, la società granata sta cercando un sostituto a cui affidare la panchina dell'ippocampo. Una soluzione non semplice, visto che al 2 luglio tanti allenatori hanno già trovato squadra e che nelle ultime ore sembra essersi addirittura complicata. Il ds Gianluca Petrachi ieri aveva puntato tutto su Gaetano Fontana, attuale allenatore del Latina che era pronto a liberarsi per giocarsi le sue chance in cadetteria. Ma l'operazione ha subito una brusca frenata. E la conferma indiretta arriva anche dalla città pontina: in giornata, infatti, non si è tenuto l'incontro tra il ds nerazzurro Matteo Patti e l'allenatore calabrese che sarebbe dovuto servire ad individuare una soluzione per la rescissione. Probabile epilogo delle esitazioni avute dalla Salernitana e che, a questo punto, avrebbero prodotto un riavvicinamento tra Fontana ed il Latina, anche se la tifoseria nerazzurra non ha affatto digerito la vicenda.

Petrachi in queste ore sta cercando di far quadrare il cerchio, nella speranza di riuscire ad annunciare il nuovo allenatore già domani pomeriggio (ore 16) quando si presenterà in conferenza stampa con accanto l'amministratore delegato Maurizio Milan. Non è detto, tuttavia, che questo avverrà con certezza. Nel frattempo a Salerno montano delusione ed amarezza per una situazione che rischia di condizionare in negativo l'avvio di stagione della Salernitana.