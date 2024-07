UFFICIALE – Salernitana, saluta il dottor Leo: va alla Lazio Nuova avventura per l'ex granata

Si chiude l’esperienza ultradecennale di Italo Leo con la Salernitana. Il medico sociale del club non ha rinnovato il suo contratto con la Bersagliera, scaduto lo scorso 30 giugno. Per lui la nuova avventura alla Lazio, come comunicato anche dal club: “La S.S. Lazio comunica di aver affidato al dott. Italo Leo il ruolo di medico sociale della prima squadra, completando così la ristrutturazione dell’intero comparto medico e fisioterapico, guidato dal direttore sanitario Ivo Pulcini e dal coordinatore e responsabile ortopedico Fabio Rodia”. Ritroverà Angelo Fabiani e Alberto Bianchi, ex dirigenti in granata.

Resta il rebus ora in casa Salernitana. Il club è chiamata ora a trovare un sostituto (in pole Vincenzo Rosciano, responsabile sanitario fino allo scorso anno e in procinto di diventare medico sociale a tutti gli effetti).