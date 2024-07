Salernitana, l’ex De Sanctis "scippa" Pierozzi ai granata: l’esterno al Palermo Il terzino sarà avversario dell'ippocampo

Non si concretizzerà il ritorno di Nicolò Pierozzi alla Salernitana. L’esterno della Fiorentina, tra le poche note liete dell’ultimo semestre granata culminato con la retrocessione in serie B, era in prestito con il club campano che vantava un diritto di riscatto da 2 milioni di euro non esercitato.

Arrivato su indicazione di Filippo Inzaghi, Pierozzi non aveva chiuso le porte ad un possibile ritorno all’ombra dell’Arechi, nonostante il declassamento in cadetteria. Nelle scorse ore però è arrivata la beffa: sul calciatore si è inserito con forza il Palermo dell’ex Morgan De Sanctis che scipperà il terzino alla Salernitana. Per lui si parla di un quadriennale con 3 milioni di euro alla Fiorentina.