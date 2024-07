Salernitana, Tchaouna ricorda: "Gran gol all’Olimpico, ora testa alla Lazio" Il francese: "Salerno una tappa del mio percorso, ora sogno la nazionale"

Un gol di testa, nel cuore dell’area, per certificare un semestre più che sufficiente ed entrare definitivamente nelle mire della Lazio. Loum Tchaouna ha già voltato pagina. Il francese nei giorni scorsi è stato ufficializzato dal club biancoceleste che, su input di Claudio Lotito, ha versato gli otto milioni di euro di clausola rescissoria più due di bonus per mettere le mani sul talentino transalpino. Il calciatore si è presentato ieri ai microfoni ufficiali del club e ha dispensato pochi ricordi sulla sua avventura in granata ma tanta voglia di emergere all’ombra della Capitale. “Sono molto contento di essere alla Lazio, è una nuova tappa per me in cui mi auguro tutto possa andare per il meglio. Ho un obiettivo chiaro: giocare al massimo per il piacere mio e della mia squadra, è per questo che sono qui e sono contento della fiducia della Lazio. Spero che questa nuova avventura possa avere delle belle sorprese”.

Sul gol all’Olimpico nel 4-1 dello scorso campionato: “Da un lato ero fiero di aver segnato per la mia squadra, dall’altro oggi è un nuova storia e adesso spero di segnare con la Lazio contro tutte le squadre. Obiettivi? Sono sempre stato paziente, sono passato dalla Ligue 2 alla Salernitana e ora sono alla Lazio. Spero di raggiungere altri obiettivi e perché no magari la nazionale francese che resta un mio sogno”.