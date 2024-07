Salernitana, Dia aspetta la Lazio: Petrachi ora monitora De Luca Il destino del senegalese legato all'addio di Immobile

L’addio nell’aria di Immobile alla Lazio segna una nuova possibile era per la squadra biancoceleste. L’attaccante è ad un passo dal Besiktas, mettendo la Lazio spalle al muro, alla ricerca di un nuovo bomber. Il ds Angelo Fabiani, dopo aver messo le mani su Tchaouna, guarda ancora una volta in casa Salernitana. Così, dopo la prima offerta delle scorse settimane con annessa frenata per l’accordo trovato con Noslin, ora Boulaye Dia è ritornato ad essere un obiettivo concreto per i biancocelesti. La Lazio tenterà un nuovo assalto, con la Salernitana che resta ferma su una richiesta iniziale di 12 milioni di euro. Si cerca l’accordo, con il ds granata Petrachi ieri a colloquio con il calciatore dopo la seduta pomeridiana a Rivisondoli.

Chi sarà il bomber a raccogliere l’eredità del senegalese? La Salernitana sfoglia la margherita. Tutino è il grande sogno ma il Cosenza chiede 4 milioni di euro e spaventa gli acquirenti. Coda potrebbe rientrare nell’affare Maggiore-Genoa ma ora la Sampdoria ha fretta di chiudere, come su ammissione del ds blucerchiato Accardi. E allora occhio ai doriani per una possibile triangolazione: l’arrivo di Coda nell’altra squadra della Lanterna aprirebbe le porte all’addio di Manuel De Luca, centravanti che piace a Petrachi. La Salernitana ci pensa, alla ricerca della sua nuova punta.