Salernitana, club al lavoro per organizzare la seconda parte di ritiro Si sondano diverse ipotesi per la preparazione pre-campionato

Mentre la squadra inizia a macinare chilometri a Rivisondoli, per la Salernitana si lavora alacremente sia per completare il menù delle amichevoli in programma nel ritiro abruzzese, sia per cercare una soluzione per la seconda parte di ritiro. Il club granata saluterà Rivisondoli il prossimo 24 luglio, con la società ora alla ricerca di una nuova location che possa permettere agli uomini di Martusciello di lavorare in un clima più mite per un’altra decina di giorni. Si sondano varie opportunità, tra cui alcune in Umbria e in Basilicata. In caso di semaforo rosso, la squadra farà ritorno a Salerno, con la dirigenza al lavoro per risolvere la grana “Mary Rosy”.

Intanto, per Martusciello sono giorni chiave per iniziare a costruire l’identità della sua Salernitana. In attesa di vedere piano piano definita la rosa che affronterà il prossimo campionato di serie B, il tecnico non fa sconti e chiede a tutti determinazione, coraggio e grinta. “Non siamo qui per fare scampagnate”, le grida del tecnico nel primo giorno di lavoro. La Salernitana inizia a correre.