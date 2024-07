Salernitana, Dia tra Lazio e Bologna. E nel mirino resta De Luca Il senegalese è alla ricerca di una nuova avventura. Petrachi prepara l'assalto per il bomber

Sciogliere il nodo delle cessioni prima di poter affondare sul mercato. La Salernitana aspetta di mettere a segno i primi addii illustri per poi puntare a rinforzare il suo organico. Tra le pepite più importanti di casa granata c’è sicuramente Boulaye Dia. Danilo Iervolino accelera per il suo addio ma resta fermo sulla richiesta di 12 milioni di euro, ovvero quanto investito un anno fa per strapparlo al Villareal. Il senegalese, dopo aver parlato con il ds Gianluca Petrachi, chiede al suo entourage di accelerare. La Lazio è in pole position, mossa dall’esigenza di sostituire con un nome altisonante Ciro Immobile, promesso sposo del Besiktas. Affare possibile, seppur l’accelerata per Greenwood ora rischia di rallentare tutto.

La Salernitana non aprirebbe al prestito, vuole soldi e soprattutto alleggerirsi dell’ingaggio pesantissimo del senegalese. E allora ecco che l’ipotesi Bologna resta sempre caldissima. Zirkzee è ad un passo dallo United e apre una voragine per i felsinei. Italiano ha chiesto Dia per rimpiazzare l’olandese, nel nome del colpo di fulmine che lo ha accompagnato nelle ultime due sessioni di mercato ai tempi della Fiorentina.

L’addio di Dia permetterebbe alla Salernitana poi di investire una minima parte del ricavato per il nuovo bomber. Sfumato Coda, virtualmente alla Sampdoria, proprio dai doriani potrebbe uscire Manuel De Luca. Centimetri e senso del gol, De Luca rappresenta opzione validissima per dare peso al reparto offensivo, con il calciatore pronto a cambiare aria nel nome del contratto in scadenza nel 2025.