Salernitana, Tchaouna-Lazio fa sorridere i granata: le cifre dell’affare Il club biancoceleste ha reso noto i dettagli dell'operazione

Plusvalenza importante. Loum Tchaouna è stata la prima cessione importante della Salernitana dopo il ritorno in serie B. Il francese, arrivato lo scorso agosto a titolo gratuito dal Rennes, ha impressionato per qualità ed estro, entrando nel mirino di diversi top-club europei. A bruciare tutti però ci ha pensato la Lazio che ha subito trovato l’accordo e ha ufficializzato l’affare. Nelle scorse ore, la società biancoceleste quotata in Borsa, ha fatto chiarezza sulle cifre dell’affare: 9,76 milioni di euro, pagabili in tre anni, oltre a un contributo di solidarietà di massimo 421.000 euro. Per la Salernitana dunque una plusvalenza di oltre 6 milioni di euro, con il 40 per cento che è stato destinato al Rennes come da accordo al momento dell’arrivo in Italia.

Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale, e l'operazione avrà un impatto di 3,8 milioni di euro nel 2024/25, considerando lo stipendio. Così il ds laziale Fabiani nei giorni scorsi in conferenza stampa aveva commentato la trattativa: “Su Tchaouna possiamo dire che siamo stati bravi a sfruttare la clausola. Quando il ragazzo ha firmato con noi diverse squadre hanno chiamato la Salernitana per provare a prendere il ragazzo: questa è stata un’operazione molto intelligente”.