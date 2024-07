Salernitana, Abodi su restyling Arechi: "Progetto da attuare con privati" Il Ministro: "Servono anche investimenti per altre strutture sportive"

Il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi ha parlato al Giffoni Film Festival del progetto di restyling dell'Arechi pronto a prendere forma nei prossimi mesi: "Ci sono delle scadenze da rispettare per quanto riguarda l'Europeo che si terrà in Italia nel 2032. Entro ottobre del 2026 dobbiamo indicare cinque o sei stadi. Questo discorso vale anche per Salerno, ma non vorrei che il 2032 fosse l'unico punto di riferimento, anche perché sarà una corsa per pochi. C'è bisogno, invece, di un miglioramento del sistema calcistico attraverso gli stadi ovunque, partendo dalla Serie A ed arrivando alla Lega Pro. Ci auguriamo che per l'Arechi possa avvenire. Mi aspettavo si facesse con delle risorse private, ma prendo atto che sara fatto con delle risorse pubbliche. L'importante, però, è che si faccia e lo si faccia anche per le altre infrastrutture sportive, perché questa regione ne ha bisogno”.