Salernitana, Martusciello: "Dobbiamo toglierci gli schiaffi dal viso" Le parole del tecnico al Santa Teresa Beach Soccer

La promessa di dare il massimo e di onorare la maglia. Giovanni Martusciello è intervenuto alla finale di Santa Teresa Beach Soccer: "Sono qui in un torneo spettacolare. Non c’era bisogno di questo per capire quello che c’è in questa città. L’unica cosa che posso garantire è che conta poco quello che c’è scritto dietro. Conta quello che c’è scritto qui sul petto. Sto cercando di trasferire questo ai ragazzi che purtroppo hanno vissuto un’annata bruttissima con una retrocessione in malo modo. Bisogna togliersi gli schiaffi da faccia. Siamo qui per lavorare per questo, se siamo 5, 7 o 10 ci proveremo".