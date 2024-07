Salernitana, si stringe con la Juventus per Riccio e Frabotta I due bianconeri vicini a rimpolpare il pacchetto arretrato

La volontà forte di dare un'accelerata al proprio mercato per permettere al mister Giovanni Martusciello di poter iniziare a lavorare con una squadra che inizi a prendere forma in vista di una stagione durissima. Gianluca Petrachi vuole dare una sterzata alla costruzione della sua Salernitana. La concentrazione è tutta legata alle operazioni in uscita, con l'addio di Pirola e quello nell'aria di Bradaric che necessitano di dover essere rimpiazzati.

Nelle ultime ore, il club granata ha stretto i contatti con la Juventus per un doppio colpo. Da settimane, Petrachi ha bloccato Alessandro Pio Riccio, difensore lo scorso anno al Modena e ora alla ricerca di minutaggio e di continuità in serie B. Salerno sarà la piazza ideale per tutto questo. Si fa largo però anche l'ipotesi che porta a Gianluca Frabotta. Il 25enne è reduce dall'esperienza al Cosenza ma partirà ancora in prestito: la Salernitana vuole bruciare il Cesena e regalarsi un doppio colpo.