Salernitana, per Maita compleanno…e attesa: i granata pronti all’assalto Il centrocampista è nel mirino del club campano

Da possibile avversario a futuro rinforzo. La Salernitana ha il desiderio di spingere sull’acceleratore e di irrobustire una linea mediana che rischia di essere profondamente rivoluzionata nell’ultimo mese di mercato. Martusciello spinge per la riconferma di Legowski e di Maggiore ma soprattutto per il secondo ci sono proposte dalla serie A e soprattutto c’è da fare i conti con un ingaggio non indifferente (1,35 lordi).

Petrachi però vuole regalare un rinforzo di categoria e ha messo gli occhi su Mattia Maita. Il centrocampista, oggi 30enne, è fuori dal progetto tecnico del Bari ed è ufficialmente sul mercato. Il Cesena lo aveva corteggiato prima del dietrofront. Ora la Salernitana lo corteggia in attesa dell’assalto, con l’amichevole di mercoledì che potrebbe essere il momento giusto per concretizzare l’affare.