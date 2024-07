Salernitana, arriva Kallon. E Petrachi ora vuole volare con Falco L'esterno inserito all'interno dell'affare Kastanos-Verona. E spunta l'ex Lecce

Un addio illustre. Grigoris Kastanos diventerà in giornata un nuovo calciatore del Verona. Il cipriota passerà agli scaligeri per una cifra intorno agli 1,2 milioni di euro oltre al prestito di Kallon in granata. Per il fantasista un contratto quadriennale e soprattutto la richiesta accontentata dal club campano di non perdere la serie A. Una cessione pesante per la Salernitana che voleva affidare allo scuola Juventus la missione ripartenza. Ed invece sarà addio. In cambio però, Petrachi ha chiesto ed ottenuto Yayah Kallon, esterno del Sierra Leone pronto a dare velocità e sprint alla trequarti.

Nel mirino del ds però c’è la volontà di alzare il tasso tecnico dopo l’addio di Kastanos e quello già digerito di Candreva. La Salernitana pensa a Gaston Pereiro del Cagliari, sogna Cesar Falletti ma ora ha messo nel mirino Filippo Falco. L’esterno è svincolato dopo l’avventura all’estero con Stella Rossa e Cluj. Petrachi vuole bruciare la concorrenza e regalarsi un super colpo.