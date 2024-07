Salernitana, l'addio social di Kastanos: "Spero di ritrovarti presto in A" Il cipriota: "Non è finita nei migliori dei modi"

Un saluto social. Il commiato di Grigoris Kastanos alla Salernitana arriva dopo tre anni vissuti all'ombra dell'Arechi. Il cipriota è un nuovo calciatore dell'Hellas Verona, chiudendo una parentesi iniziata nell'agosto 2021 prima in prestito e poi strappandolo alla Juventus. In maglia granata 81 presenze e 6 gol, la gioia per le due salvezze ma anche l'amarezza per la retrocessione in serie B. Al calciatore era stato chiesto di restare anche in cadetteria ma le sirene della serie A erano troppo ammalianti per dire no. Ora il Verona, in prestito con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni con la Salernitana che metterebbe le mani su 1,2 milioni di euro.

"Nella vita di un uomo 3 anni sono tanti - si legge nel messaggio social -. Nella vita di un calciatore lo sono anche di più. A Salerno ho passato periodi indimenticabili, ho giocato 86 partite (più che in qualsiasi altro club), deciso di concepire mio figlio e stretto rapporti umani indelebili. Certo non è finita nel migliore dei modi ma senza dubbio l’amarezza della retrocessione non cancella le gioie provate con questa maglia addosso. Ciao Salerno, ciao Salernitana, spero di ritrovarti al più presto nella categoria che merita sia il tuo popolo che la tua storia. In me avrai sempre un tifoso".