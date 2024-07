Curiosità – Iervolino e Candreva: sfida a colpi di padel Presidente ed ex capitano protagonisti a Porto Cervo

La delusione per la retrocessione e la ferita aperta dell’addio. Antonio Candreva ha detto addio alla Salernitana in silenzio. Nessun messaggio, nessun saluto alla piazza che lo aveva innalzato a leader tecnico ed emotivo, trasformandolo in idolo della curva col nome di “Mast’Antonio”. La retrocessione in serie B un boccone troppo amaro da mandare giù, con le 501 presenze in serie A da preservare provando a scrivere nuovi record.

L’estate da svincolato per Candreva fa rima anche con quella della fortissima delusione per Danilo Iervolino. Il patron della Salernitana ragiona su un suo addio ma intanto si gode un po’ di relax. Il numero uno granata ha partecipato nei giorni scorsi al Luxury Padel Open a Porto Cervo. Le foto lo ritraggono sorridente. Dall’altra parte del campo anche Antonio Candreva. Un rendez-vous senza pallone ma nel segno dello sport.