Salernitana-Gabetti Sport, ci siamo: Iervolino traccia la strada La società di servizi pronta a subentrare. Tanti i nodi da sciogliere

L'incertezza sul futuro resta. Al netto del passaggio di consegne, con la decisione di fare un passo indietro e lasciare il ruolo di presidente, Danilo Iervolino continua a valutare il futuro della Salernitana. Attende offerte il patron di Palma Campania, proposte da considerare idonee dopo il tira e molla estenuante con Brera Holdings. Dopo il nulla di fatto con gli americani, alla porta del club granata sono ritornati a bussare diversi imprenditori. Su tutte, una cordata romana costretta però a fare i conti con diversi ostacoli nella corsa a mettere le mani sul club. E poi ci sono le sirene arabe da valutare, approfondire, in attesa che l'interesse si concretizzi in volontà forte d'investimento.

Parole, pensieri e discorsi che Iervolino confida di chiudere a stretto giro. Niente di immediato però. Il prossimo passo sarà l'inserimento di Gabetti Sport nel motore granata. La società di servizi, fuori dal progetto Juve Stabia a sorpresa dopo la vittoria del campionato di serie C, è ad un passo dal collaborare con la Bersagliera. Accordo nell'aria, con Roberto Busso che ora sogna anche il ruolo di presidente. Il temporary staff, pronto ad affiancare l'area amministrativa e marketing, avrà tra i suoi riferimenti anche Ferdinando Elefante come direttore generale. Da capire come i nuovi innesti e le figure già esistenti in seno al club riusciranno a cooperare. Intanto, per Gabetti Sport si profila una strada abbastanza tracciata: la società di servizi sarà insignita del ruolo di fare da portavoce per il club granata in merito al progetto restyling dell'Arechi. E su volontà di Iervolino ragionerebber anche sul tema centro sportivo, con contatti in corso con due soluzioni in provincia.