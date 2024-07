Bari-Salernitana 1-1, pari e patta al San Nicola: Sfait risponde a Lasagna Il guizzo del rumeno riprende i galletti. Infortunio per Dalmonte

Un pari e tante indicazioni. Bari-Salernitana, antipasto di serie B, termina 1-1. Al San Nicola, i pugliesi vanno avanti con Lasagna in apertura di match. A riprendere i galletti un guizzo di Sfait in apertura di ripresa. Segnali contrastanti per Martusciello: dopo un primo tempo in difficoltà, segnali di risveglio nella ripresa.

Martusciello vara il 4-3-3 lanciando Njoh e Gentile in difesa, con Bronn e Lovato a proteggere centralmente Sepe. In mezzo al campo subito spazio ad Amatucci con Legowski e Mamadou Coulibaly, mentre in attacco c’è Dia con Dalmonte e Valencia ai suoi lati. Nella formazione di Martusciello non trova spazio Maggiore, out a sorpresa, così come Tongya e Bradaric. Il Bari parte forte e si porta subito in vantaggio: Dorval sfonda sulla sinistra e mette al centro per Lasagna che fa secco Sepe (5’). La Salernitana soffre ma è in tutto nei guizzi di Dia, con il senegalese che da solo prova a mettere alle corde la difesa biancorosso. Martusciello però non è felice delle difficoltà della squadra granata. Prima dell’intervallo si ferma anche Dalmonte: l’esterno esce per infortunio, al suo posto c’è Sfait.

Nella ripresa iniziano le girandole di cambi. Il Bari rivoluziona tutto l’undici, Simy, Guccione, Lassana Coulibaly e Di Vico sono le scelte di Martusciello. La Salernitana trova il pari con Sfait, abile nel battere Pissardo dal limite (62’). Nel finale Martusciello lancia nella mischia anche Kallon, fischiato dall’ex pubblico di Bari. Di Vico ha il pallone della vittoria ma sbatte su Pissardo. Faggi spreca per i pugliesi. Non succede più niente, con il match che termina 1-1.