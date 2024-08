UFFICIALE – Salernitana, addio a Mikael: risolto il contratto del brasiliano L'attaccante verdeoro resta in Brasile: ora sarà libero di trovare squadra

“Mikael non tornerà, troveremo una soluzione per farlo rimanere in Brasile. Mi ha generato una grande frustrazione personale. L’ho preso di corsa, ha grandi qualità tecniche ma totalmente avulso dall’idea di essere un calciatore nella testa. Era un pizzaiolo, è stata una grande delusione calcistica e umana. Non voglio che torni neanche per un pomeriggio”. 23 dicembre 2023, Walter Sabatini parlava così di Mikael, grande scommessa del suo primo mercato con da direttore sportivo della Salernitana. Due anni e mezzo dopo, l’attaccante verdeoro non è più un tesserato granata.

Il club granata ha ufficializzato pochi minuti fa la risoluzione del contratto con l’ex Sport Recife.

Arrivato per 3 milioni di euro, di Mikael in maglia granata si ricorda il primo semestre senza gol e poi la girandola di prestiti. Arrivò nell’estate 2022 in sovrappeso, con Nicola che decise di metterlo fuori squadra. Ritornato in Brasile, da settimane l’attaccante senza più il procuratore aveva provato a trovare un nuovo club. Nulla di fatto. Per avvantaggiarlo la Salernitana ha deciso così di liberarlo, risparmiando anche l’ingaggio.