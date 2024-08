Salernitana, Velthuis ad un passo. Il Sassuolo spinge per Lovato L'olandese atteso in Italia. Nodo formula per l'addio di Lovato

Un rinforzo dall’Olanda. La Salernitana è ad un passo da Tijs Velthuis, difensore centrale dello Sparta Rotterdam. Il calciatore è rimasto in panchina nell’amichevole con il Nac Breda. Affare definito sulla formula del prestito con diritto di riscatto sui 400mila euro più la percentuale sulla rivendita del 15-20 per cento se Velthuis scenderà in campo nella metà delle sfide stagionali. Il calciatore è atteso lunedì per le visite mediche di rito e firma sul contratto.

In uscita invece potrebbe arrivare la cessione di Matteo Lovato. Il difensore ex Under 21 è obiettivo concreto del Sassuolo. Nuovi contatti nelle scorse ore, con i neroverdi che hanno dimostrato interesse e ora spingono per chiudere. Il nodo resta la formula: gli emiliani vogliono il prestito con diritto di riscatto mentre i granata vorrebbero liberarsi di cartellino e ingaggio.