UFFICIALE - Salernitana, ecco Velthuis: la formula dell'operazione L'olandese si allenerà in gruppo ed è disponibile per la sfida con lo Spezia

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Sparta Rotterdam per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto a determinate condizioni del difensore classe ’02 Tijs Velthuis". Lo comunica il club granata con una nota stampa. 400mila euro la cifra concordata per il gigante olandese, con obbligo che scatterà in caso di presenza per più della metà delle sfide stagionali. Il calciatore sarà in campo questo pomeriggio per la ripresa degli allenamenti.

Velthuis è alla sua prima esperienza in Italia e non vede l’ora di mettersi a disposizione di mister Martusciello: ha svolto tutto il precampionato con lo Sparta Rotterdam (l’Eredivisie parte in questo weekend), con cui l’anno scorso ha collezionato 27 gettoni ufficiali. Due anni fa aveva ben figurato nelle file del Nac Breda, seconda divisione olandese. Il nuovo difensore della Salernitana ha svolto la trafila delle giovanili con le casacche di Twente e soprattutto AZ Alkmaar, con cui ha assaporato anche l’emozione di esordire in prima squadra appena maggiorenne in un match di Europa League contro la Real Sociedad. Era il 5 novembre 2020. Curiosità: qualche mese prima, aveva respirato aria campana accomodandosi in panchina contro il Napoli: al Maradona l’AZ s’impose 0-1 con rete di Koopmeiners, oggi all’Atalanta. Velthuis compirà 23 anni il prossimo 12 gennaio ed approda in granata con tanta voglia di misurarsi con il calcio italiano.