Salernitana in tv, la serie B stringe con Sky e Dazn. Spunta Amazon Prime A otto giorni dall'inizio del campionato si prova a risolvere il rebus diritti tv

Resta ancora al buio la serie B. La Lega cadetta non ha ancora ceduto i diritti tv per il triennio 2024-2027. Argomento caldo nell’assemblea indetta ieri dal presidente Mauro Balata che ha fatto il punto della situazione. Alla finestra ci sono ancora Sky e Dazn, con i due broadcaster fermi però all’offerta di 12 milioni cadauno per acquisire i diritti per i prossimi tre campionati. Una cifra che non soddisfa i club cadetti, con “una nuova offerta al mercato relativa ai diritti audiovisivi 2024-2027, strutturata sempre “per prodotto”, pronta ad essere pubblicata in mattinata. Si proverà a strappare un accordo sui 26 milioni di euro complessivi, da sommare ai circa 7 a stagione che arriveranno dall’estero. Un totale di 33 milioni di euro, cifra al ribasso rispetto ai 43 portati a casa nelle ultime tre stagioni.

Per implementare i ricavi, la Lega Serie B starebbe pensando però anche all’ingresso di Amazon Prime come broadcaster delle prossime tre stagioni. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, Amazon acquisterebbe i diritti gratis e girerebbe alla Lega una percentuale per l’incasso da ogni utente per partita. Sulla piattaforma - in questo caso non dalla prima giornata - si troveranno tutti gli incontri, gli incassi saranno naturalmente molto diversi tra uno e l’altro, ma poi la Lega ridistribuirà equamente questi introiti ai club insieme agli altri. La speranza è che si possa recuperare una cifra intorno ai 10 milioni di euro a stagione, così da pareggiare la cifra del precedente triennio.