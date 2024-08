Salernitana, per Dia la Lazio è (di nuovo) in pole: incontro con gli agenti Il senegalese è ritornato in cima alle preferenze del ds Fabiani: i granata attendono l'offerta

Sedotto, abbandonato e ora di nuovo obiettivo concreto. La storia del corteggiamento tra la Lazio e Boulaye Dia si arricchisce di nuove pagine. Dopo l’accordo ad un passo dello scorso giugno, con i biancocelesti pronti a chiudere il doppio affare con il senegalese e Tchaouna, era seguito il cambio di rotta improvviso dei capitolini sull’ex Hellas Verona, Noslin. La Salernitana aveva incassato il dietrofront lasciando il proprio numero dieci in vetrina, alla ricerca di una nuova collocazione per mettere in casa milioni importanti per far quadrare i conti granata. Ci avevano fatto un pensierino in Inghilterra, prima del sondaggio del Rennes in Francia e del Girona in Spagna. Nulla di fatto.

Così, nei giorni scorsi, la Lazio ha provato a rompere l’impasse e si è rifatta sotto, nel nome anche delle difficoltà di mettere le mani su altri obiettivi. Secondo il “Corriere dello Sport”, martedì scorso ci sarebbe stato un incontro a Formello tra il ds della Lazio Angelo Fabiani e gli agenti di Dia. Il calciatore apre alla destinazione Lazio dopo aver aspettato a lungo una collocazione estera. I biancocelesti proveranno l’affondo nei prossimi giorni, provando a strappare uno sconto alla richiesta di 12 milioni di euro della Salernitana. La strada però è tracciata: Dia si avvicina alla Lazio.