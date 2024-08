Salernitana, Busso ed Elefante in sede: prove generali per Gabetti Sport Primo meeting negli uffici di Casa Salernitana. Lunedì la presenza all'Arechi per la Coppa Italia

Un primo incontro in attesa della definizione. La Salernitana e Gabetti Sport sono ad un passo dall’unire le proprie strade. Per il fatidico “sì” c’è da attendere ancora qualche giorno. Ma tra le parti filtra ormai grande serenità su un accordo già chiuso, soltanto da ratificare. Quando? Il primo passo avverrà entro il prossimo 16 agosto, quando Danilo Iervolino comunicherà al Cda le proprie dimissioni da numero uno della Salernitana. La poltrona però non resterà vacante. Al suo posto è pronto a subentrare Roberto Busso, ad della società Gabetti. Successivamente si procederà all’ufficialità dell’accordo con Gabetti Sport, società di servizi che andrà ad implementare l’area amministrativa del club con un temporary staff.

Accordo ormai nell’aria da settimane e pronto a concretizzarsi. E, stando alle ultime indiscrezioni, anche in caso di trattative per la cessione del club in stato avanzato. Nelle scorse ore, Roberto Busso e Ferdinando Elefante - quest’ultimo reduce dall'esperienza alla Juve Stabia nel ruolo di direttore generale -, sono stati a Casa Salernitana, negli uffici del varco 25 dello stadio Arechi per i primi incontri ufficiosi. Un confronto anche con Gianluca Petrachi, leader dell’area sportiva che non subirà variazioni dall’ingresso della nuova anima pronto ad associarsi alla Salernitana. Lunedì i futuri dirigenti granata assisteranno alla sfida con lo Spezia di Coppa Italia ancora come semplici spettatori in attesa delle nomine ufficiali. Nessun incontro invece con Maurizio Milan. L’amministratore delegato continua a lavorare alla cessione del club, con una cordata di imprenditori meridionali e un fondo estero in questo momento in vantaggio per l’acquisizione delle quote societarie.