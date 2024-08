Salernitana, il club di Penta "cancella" l’intitolazione a Danilo Iervolino La decisione dei soci è stata comunicata dal CCSC

Il club "Danilo Iervolino" che ha sede a Penta di Fisciano non porterà più il nome del presidente dei granata. Lo hanno comunicato i soci attraverso una nota diffusa dal CCSC.

In particolare i tifosi dell'ippocampo, guidati dal presidente Raffaele Colonnese, hanno deciso di cancellare l’intitolazione al presidente Danilo Iervolino, decisa nel 2022, al termine della incredibile cavalcata della “Sabatini Band” che consentì alla Salernitana la prima delle due salvezze consecutive in massima serie.

“In questi due anni e mezzo - scrive il presidente Colonnese - pensavamo e contavamo di poter ricevere la visita del presidente Iervolino presso il club a lui intitolato, presto però ci siamo accorti che i rapporti fra il Club e il presidente

sarebbero stati pura chimera. La delusione di tanti soci aumentava con il passare del tempo e si continuava a pensare che la colpa fosse dovuta esclusivamente all’organizzazione societaria. Ben presto è risultato invece un’impostazione personale del presidente che mirava a disconoscere la tifoseria tutta, sia quella organizzata sia quanti osassero solamente non essere in linea con il suo pensiero. Ha fatto molto male ai soci questo totale disinteresse, questa totale chiusura rispetto a qualsiasi confronto. Tutti i soci hanno a cuore le sorti della Salernitana e difendono la dignità di una città che merita ben altri palcoscenici. In conclusione prendiamo atto che il presidente Iervolino non ha gradito che un club granata portasse il suo nome, per cui nel chiedergli scusa per il fastidio dato, si comunica che da ieri 8 agosto 2024 il Club continua la sua esistenza con la denominazione Club Granata Penta”.