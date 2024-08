Salernitana, sprint di mercato: via Dia e Coulibaly, vicini Verde e Gonzalez In via di definizione gli addii di attaccante e centrocampista. Sprint per i due esterni offensivi

Ore frenetiche. La Salernitana è pronta a recitare un ruolo da protagonista in questo weekend di calciomercato. Nelle ultime ore, il club granata ha sbloccato due delle cessioni più importanti. La prima è legata alla cessione di Boulaye Dia. In questi minuti nuovo incontro tra la dirigenza della Lazio e l’entourage del calciatore per trovare l’accordo. Con la Salernitana l’intesa è stata già trovata: affare da 10 milioni di euro più uno di bonus. Per i biancocelesti ora c’è la necessità di liberare un posto in lista over per permettere l’inserimento dell’attaccante. Sull'uscio il giovanissimo Gonzalez, attaccante paraguaiano dei biancocelesti.

Altro movimento in uscita sarà quello di Lassana Coulibaly: il mediano maliano è ad un passo dal Lecce. Accordo trovato in mattinata, con i salentini che si sono spinti fino a 2 milioni di euro. Il calciatore dunque vedrà assecondata la sua volontà di restare in massima serie, con l’africano che non verrà convocato per la sfida di lunedì con lo Spezia.

Match che non dovrebbe disputare nemmeno Daniele Verde, calciatore sempre più vicino alla Salernitana. Nuovi contatti in mattinata e affare impostato sul prestito con diritto di riscatto pronto a diventare obbligo al maturare di determinate condizioni sportive. Possibile definizione dell’affare dopo il match di Coppa Italia. Sempre per la trequarti, Petrachi è vicino a concretizzare dall’Hellas Verona l’arrivo di Jayden Braaf. L'ala, olandese di 21 anni con esperienze nelle varie selezioni Under degli orange, è ad un passo dal club granata.