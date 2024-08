La Salernitana ricorda Gerardo Salvucci: un minuto di silenzio con lo Spezia Lo storico magazziniere fu colpito da un malore improvviso mentre era in spiaggia

Un minuto di silenzio per ricordare uno dei pilastri del club granata. La Salernitana ricorda Gerardo Salvucci, lo storico magazziniere scomparso prematuramente lo scorso 11 giugno all’età di 55 anni. Un malore improvviso stroncò nella sua Sapri il tesserato del club granata. Con una nota ufficiale, la Salernitana ha annunciato di voler ricordare Salvucci prima della sfida con lo Spezia con un simbolico minuto di recupero.

"Gerry ci manca – scrive il club -. Due mesi fa il nostro storico magazziniere ci ha lasciati un po’ più soli, all’improvviso. Gerardo Salvucci è stato perno silenzioso della Salernitana per tredici anni e domani sera le luci allo stadio Arechi si accenderanno per la prima volta senza che ci siano i suoi occhi a controllare che tutto sia in ordine. Lo faranno dall’alto, certamente. Ci mancano i suoi sorrisi, il suo tono di voce, la sua minuziosità nel lavoro, quelle strombazzate al clacson del furgone di servizio, la sua discrezione, la sua umiltà. Gerry manca a noi, ai nostri tifosi, ovviamente ai suoi cari. Il suo ricordo non svanirà, il nostro grazie resterà per sempre”.