Salernitana, Lapadula resta il grande obiettivo. Proposto Soriano Appena andrà via Dia, la Salernitana stringerà per il bomber. Occhi sull'ex Bologna

Daniele Verde è sull’uscio, pronto a mettersi sulle spalle il numero 10 appena Boulaye Dia diventerà un calciatore per la Lazio. Per il trequartista napoletano accordo chiuso in prestito con diritto di riscatto, pronto a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive. Visite mediche programmate per le prossime ore, con Verde che spera di poter debuttare sabato con il Cittadella. Per il numero di maglia servirà l’addio di Boulaye Dia. Lazio e Salernitana hanno trovato l’accordo per il prestito oneroso con obbligo di riscatto legato al numero di presenze. Serve però l’intesa definitiva tra il club biancoceleste e l’entourage del calciatore.

Appena sarà addio, la Salernitana stringerà anche per il centravanti. Nei sogni del ds Petrachi c’è Gianluca Lapadula, con affare già impostato con il Cagliari per un prestito con diritto di riscatto. La Salernitana però sonda anche altre piste: pensa a Favilli e si è messa in fila per Charpentier, in uscita dal Parma che fa un pensierino su Maggiore.

Per la mediana, è atteso in queste ore il via libera di Lassana Coulibaly al suo trasferimento al Lecce: affare da 2 milioni di euro. La Salernitana, dopo aver mollato Darboe trasferitosi al Frosinone, pensa a Roberto Soriano. Come riporta “Il Mattino”, il calciatore svincolato è stato proposto al club granata che ne valuta un possibile innesto.