Salernitana, un gruppo romano pronto all’offerta: Iervolino però aspetta Gli investitori avrebbero visionato i conti granata ma il patron vuole vederci chiaro

La questione societaria tiene bianco anche nel giorno del debutto stagionale della Salernitana. Danilo Iervolino aspetta le prime offerte per la cessione delle quote societarie dopo il tira e molla con Brera Holdings che ha segnato la prima parte dell’estate granata. Nelle ultime ore, l’imprenditore di Palma Campania è stato nuovamente avvicinato da un gruppo di imprenditori con studio legale a Roma. I contatti tra le parti vanno avanti da settimane, con i possibili investitori che da tempo stanno visionando i conti granata e sarebbero intenzionati a preparare una prima offerta da sottoporre a Iervolino.

Il patron granata, insieme al team legale che sta lavorando al nodo cessione, vuole valutare ogni aspetto, a partire dal soggetto che presenterà la proposta per l’acquisizione del club. I comandamenti restano infatti due: trasparenza e solidità. Elementi cardine che in questo momento non sarebbero ancora del tutto chiari e che stanno spingendo Iervolino a valutare ogni aspetto con grande oculatezza, senza farsi prendere per la gola e soprattutto evitare errori in fase di valutazione. Nessuna necessità economica, nè fretta di dire addio: la volontà è di garantire alla Salernitana dei proprietari in grado di assicurare un progetto sportivo ambizioso per i prossimi anni.

L’attesa sul fronte societario dovrebbe favorire l’ingresso di Gabetti Sport all’interno dell’organigramma granata. Venerdì 16 è in programma il Cda durante il quale Danilo Iervolino rassegnerà le sue dimissioni da presidente della Salernitana. Al suo posto Roberto Busso, ad del Gruppo Gabetti. Successivamente, il club campano aprirà la sua collaborazione con la società di servizi che aprirà così alla collaborazione con il temporary staff.