FOTO. Salernitana, colpo Verde: il numero 10 granata è all'Arechi Il calciatore seguirà la sfida dalla Tribuna

Non è arrivata ancora l'ufficialità ma Daniele Verde è a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Salernitana. Il trequartista napoletano nel pomeriggio ha fatto tappa nella sede sociale del club dove ha firmato il contratto che lo legherà al cavalluccio marino. Verde - che indosserà la maglia numero 10 che sarà lasciata libera da Dia, in procinto di legarsi alla Lazio - arriverà in prestito con diritto di riscatto e obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Questa sera il calciatore seguirà dalla Tribuna dell'Arechi la prima uscita stagionale della Salernitana che, ironia della sorte, affronterà proprio la sua ex squadra.