Salernitana-Pisa, ecco quando si giocherà la quinta giornata di campionato L'ufficialità della Lega

La Lega Serie B ha reso noto gli orari della quinta giornata di campionato. Per la Salernitana turno casalingo con il Pisa domenica 15 settembre alle ore 15.00. Torna dunque l'Arechi in versione diurna dopo le prime quattro giornate che si disputeranno in orario serale.

PROGRAMMA GARE 5ª giornata

Venerdì 13 settembre 2024 ore 20.30 CESENA – MODENA

Sabato 14 settembre 2024 ore 15.00 BARI - MANTOVA

ore 15.00 BRESCIA - FROSINONE

ore 15.00 CITTADELLA – CATANZARO

ore 15.00 CREMONESE – SPEZIA

ore 15.00 JUVE STABIA – PALERMO

Domenica 15 settembre 2024 ore 15.00 CARRARESE – SASSUOLO

ore 15.00 COSENZA - SAMPDORIA

ore 15.00 REGGIANA - SÜDTIROL

ore 15.00 SALERNITANA - PISA