Salernitana-Cittadella, le probabili formazioni: c’è Verde dal 1’ Prima di campionato all'Arechi e subito novità

Salernitana-Cittadella apre il campionato di serie B della Bersagliera. All’Arechi, fischio d’inizio alle ore 20:30, la truppa di Giovanni Martusciello vuole regalarsi una partenza con il botto. Con il vento in poppa per la vittoria palpitante ai rigori con lo Spezia in Coppa Italia che ha dato un’iniezione di fiducia all’ambiente, la Salernitana punta a regalarsi i primi punti stagionali.

Martusciello riparte dal 4-3-3: davanti a Sepe, l’unica novità in difesa è legata alla presenza dal primo minuto di Bradaric. Confermati Daniliuc, Bronn e Velthuis. In mezzo al campo, Amatucci sarà il regista con Maggiore e Legowski ai suoi fianchi. Davanti tocca a Verde: l’ala ex Spezia guiderà il tridente con Simy e Valencia, in vantaggio sui rampanti Braaf e Kallon, soluzione quest’ultima per spaccare la partita dalla panchina. Il Cittadella invece si affida ormai al canonico 4-3-1-2 in un mix tra esperienza e qualità. Gorini si affida alla qualità di Baldini, trequartista alle spalle di Rabbi e Desogus.

SALERNITANA-CITTADELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Daniliuc, Bronn, Velthuis, Bradaric; Legowski, Amatucci, Maggiore; Verde, Simy, Valencia.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Pavan, Angeli, Masciangelo; Vita, Casolari, Amatucci; Baldini; Rabbi, Desogus.