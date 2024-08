FOTO - Roberto Soriano all'Arechi: arriverà il tesseramento con la Salernitana Il centrocampista ha superato la fase di prova e si legherà per un anno al club

Roberto Soriano si avvicina alla Salernitana. Anzi, il suo tesseramento con la Bersagliera è da ritenersi ormai cosa fatta. “Aspettiamo solo la firma, poi sarò felice di parlare”, il commento del centrocampista, in prova da inizio settimana e ora in attesa di sottoscrivere il contratto annuale con opzione legato al numero di presenze. La Salernitana lo ha testato e ha ottenuto risposte positive. Il calciatore è pronto a scendere in campo e mette nel mirino già la trasferta con il Sudtirol di sabato prossimo.