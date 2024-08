Salernitana, idea Reine-Adelaide: il francese riflette sull'offerta Il centrocampista svincolato ieri ha fatto tappa in città

Un nome a sorpresa. Gianluca Petrachi prova a pescare il jolly per il centrocampo dall’estero. Nelle scorse ore, il club ha ospitato in città Jeff Reine-Adelaide, centrocampista francese classe 1998, attualmente svincolato e possibile rinforzo per la mediana granata. La società valuta attentamente la mezzala transalpina, candidatura che, in caso di ingaggio, permetterebbe alla Salernitana di chiudere il mercato in entrata a centrocampo, salvo cessioni dell’ultim’ora di Maggiore o Legowski. Al momento, il club granata ha offerto un contratto annuale al francese con opzione per una seconda stagione.

Il calciatore sta riflettendo, consapevole di avere anche interessi anche nella massima serie francese. 184 centimetri, Reine-Adelaide nasce come trequartista. Tantissime le aspettative sul suo conto, con l’Arsenal che ci punta forte nel 2015 strappandolo al Lens. Gli infortuni ne minano il percorso di crescita, con il Lione però che investe ben 25 milioni di euro nel 2019 per strapparlo all’Angers. Due gravi infortuni al ginocchio gli complicano il percorso, con il Lione che lo cede gratuitamente nel settembre 2023 al Molenbeek, club belga che non riesce nella missione di salvarsi nella massima serie. Reine-Adelaide è il faro del centrocampo, con 27 presenze stagionali condite da 3 gol e 2 assist. Ora la possibile occasione in Italia, con la Salernitana che aspetta.