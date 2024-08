Salernitana, si avvicinano Wlodarczyk e Ferrari. Riflessioni su Joao Pedro Il club granata stringe per due rinforzi e non molla l'italo-brasiliano

Due colpi in entrata. La Salernitana si avvicina al rush finale con la possibilità concreta di rinforzare sia l’attacco che la difesa. Per il reparto offensivo, accordo ad un passo con lo Sturm Graz per il polacco Szymon Wlodarczyk. La Salernitana spinge per chiudere l'affare in prestito con diritto di riscatto sui tre milioni di euro per il 21enne polacco. Manca il via libera del club austriaco ma l’affare si farà.

L’arrivo del polacco lascia però aperta la porta all’arrivo di Joao Pedro. L'ad Maurizio Milan ha ribadito le riflessioni in corso sul calciatore italo-brasiliano, bloccato dal club granata ma in attesa del via libera di Danilo Iervolino all’accordo biennale.

Per la difesa invece, tutto è legato all’uscita di Flavius Daniliuc. La Salernitana ha contatti aperti con Torino e Verona, con possibili inserimenti di contropartite per andare incontro alle richieste economiche del club granata, ferma sulla richiesta di 5 milioni di euro. Ad un passo c’è Gian Marco Ferrari: il 32enne svincolatosi dal Sassuolo ha l’intesa di massima per un contratto annuale. Manca solo il via libera presidenziale.