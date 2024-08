Salernitana, ecco Wlodarczyk: sarà lui il nuovo numero nove Accordo trovato con lo Sturm Graz. Il calciatore in città nelle prossime ore

Un colpo per l’attacco. La Salernitana ha definito l’accordo con lo Sturm Graz per il trasferimento di Szymon Wlodarczyk. Il 21enne polacco sarà il nuovo centravanti della Bersagliera. Accordo definito in queste ore, con gli austriaci che hanno accettato il prestito con diritto di riscatto sui 3 milioni di euro proposto nei giorni scorsi dal ds Petrachi. Il calciatore è atteso in città per firmare il contratto che lo legherà alla Bersagliera.

Un nuovo ariete per Martusciello, pronto così ad affiancare i centimetri di Wlodarczyk a quelli di Nwankwo Simy. Dopo una prima parte di stagione difficile, con la scelta dello Sturm Graz di rinunciare al polacco escludendolo dalle sfide di campionato, ora l’occasione italiana.