FOTO - Salernitana, c'è il presidente Busso per la sfida con la Sampdoria Il numero uno è appena arrivato all'Arechi

Roberto Busso è all'Arechi per assistere a Salernitana-Sampdoria. Il presidente è arrivato all'Arechi in compagnia di Ferdinando Elefante, in attesa di incarico ma con rebus da sciogliere dopo le parole dell'ad Milan. Per Busso si tratta della seconda presenza consecutiva all'Arechi dopo la vittoria all'ultimo secondo con il Cittadella. "Sono fiducioso, aspettiamo la partita. Mercato? Lasciamo lavorare il direttore".