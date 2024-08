Salernitana, tutto sulle uscite: rebus Daniliuc e Bradaric L'austriaco è ambito da Verona e Salisburgo, soluzione estera per il croato

Prima le uscite, poi gli innesti in entrata. Il mantra della Salernitana non cambia nemmeno a poche ore dalla conclusione del mercato estivo. Il ds Petrachi continua nella sua opera di risanamento dei conti, al raggiungimento della sostenibilità economica con un'ulteriore taglio agli ingaggi per rientrare nei parametri stringenti imposti da Iervolino. E che obbligano anche ad incassare qualche no per alcune trattative in entrata.

Tutto legato alle cessioni, con il ds al lavoro per chiudere nelle prossime ore le ultime due considerate più importanti e remunerative. La prima è legata a Flavius Daniliuc: il Torino ha fatto un passo indietro per l'austriaco lasciando la porta aperta al sorpasso di Verona e Salisburgo. Gli scaligeri offrono un conguaglio economico lontano dalla clausola da 5 milioni di euro e il giovane difensore Under 21 Ghilardi. Il Salisburgo invece è pronto a rompere gli indugi e ad uscire allo scoperto per il nazionale bianconero.

Un'incognita al momento è il destino di Bradaric: il croato sin qui ha fatto incetta di interessamenti in giro per l'Europa ma al momento nessuna offerta è arrivata al club, fermo sulla valutazione di 5 milioni di euro dell'ex Lille. Saranno decisive le prossime ore, con il calciatore che apre a qualsiasi scenario europeo pur di rilanciarsi altrove.

Da risolvere anche il nodo Mamadou Coulibaly, promesso sposo del Catanzaro che al momento però non ha ancora dato il via all'affondo decisivo. Per Legowski invece si proverà a cercare una pista italiana.