Salernitana, rush finale di mercato infuocato: il punto a 24 ore dal gong Jaroszynski tornerà a vestire il granata, Petrachi ora spinge per Ferrari e per l’attaccante

La Salernitana si prepara a vivere un ultimo giorno di calciomercato con il piede sull'acceleratore. Il ds Gianluca Petrachi in queste ore sta lavorando incessantemente per completare la rosa dell'ippocampo. Dopo aver definito lo scambio con il Verona che porterà l'esterno Damagoj Bradaric in Veneto e il centrocampista Ajdin Hrustic in granata, il dirigente ha individuato subito il sostituto per la corsia mancina. Si tratta di Pawel Jaroszynski, calciatore polacco che ha già indossato la maglia della Salernitana in passato. Un gradito ritorno per il 29enne, reduce dall'esperienza con il Cracovia, club con il quale sarebbe andato in scadenza a giugno. Jaroszynski, tra l'altro, è assistito dalla scuderia di Federico Pastorello, agente che segue anche Gian Marco Ferrari, difensore centrale ex Sassuolo e attualmente svincolato. Petrachi ha da tempo un accordo con il calciatore che, tuttavia, potrebbe firmare anche dopo la chiusura del mercato.

Da capire quale sarà il futuro di Flavius Daniliuc, corteggiato da Verona e Torino. In uscita è fatta per le cessioni di Mamadou Coulibaly al Catanzaro (cessione a titolo definitivo) e di Antonio Pio Iervolino (prestito) al Taranto.

All'appello, adesso, manca solo l'attaccante: Joao Pedro - svincolato - è il nome in cima alla lista, anche se nelle ultime ore sta guadagnando posizioni anche Ernesto Torregrossa del Pisa.