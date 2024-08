Salernitana, Jaroszynski: "Non vedevo l'ora di tornare, possiamo fare bene" Le parole del terzino: "C'è tutto per fare felici i tifosi"

Pawel Jaroszynski torna a vestire la maglia della Salernitana. Le parole del polacco ai canali ufficiali del club: "Ho fame, sono tornato a casa. Ho il tatuaggio della Salernitana e questo è segnale di quanto questa città sia casa mia. Non vedevo l'ora di tornare, ora voglio fare il massimo per questa città. Ero emozionato, non mi aspettavo un possibile ritorno. Sono contentissimo di essere qui, ora si comincia.

Ruolo? Voglio aiutare i più giovani e soprattutto voglio portare mentalità in una città che trasuda Salernitana. Ora con questa squadra vogliamo toglerci tante soddisfazioni. Speriamo di vincere e fare punti.

Sogno? Ci tengo a fare bene, dimostrare che sono tornato il vecchio Jaroszynski".