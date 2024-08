UFFICIALE - Salernitana, che colpo in difesa: arriva Ferrari Contratto annuale per l'ex Sassuolo

Mancava solo l'ufficialità. La Salernitana ha chiuso il colpo Gian Marco Ferrari. Il difensore va a completare il pacchetto arretrato come richiesto da Martusciello. La nota del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe 1992 Gian Marco Ferrari. Il calciatore si è legato al club granata fino al 30 giugno 2025 con rinnovo automatico biennale al verificarsi di determinate condizioni e ha scelto di indossare la maglia numero 33.

Con 255 presenze in Serie A (condite pure da 12 gol) nelle ultime otto stagioni tra Crotone, Sampdoria e Sassuolo, il bagaglio di esperienza del nuovo giocatore della Salernitana è di quelli importanti. Nativo di Parma, Ferrari vanta anche 73 presenze in B, tutte con la maglia dei pitagorici, con cui ha conquistato una promozione in massima divisione nel 2016. In precedenza ha vestito le maglie di Crociati Noceto, Renate e Gubbio in Lega Pro.

Nel corso della sua lunga esperienza al Sassuolo, terminata l’1 luglio scorso, il centrale difensivo ha avuto modo anche di assaporare l’esordio in Nazionale, peraltro andando pure in rete nel corso dell’amichevole vinta 7-0 contro San Marino: era il 28 maggio 2021 e sulla panchina azzurra c’era Roberto Mancini".