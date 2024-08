UFFICIALE - Salernitana, ceduto Mamadou Coulibaly: sarà avversario in serie B Si libera un'altra casella over

Altra cessione per Gianluca Petrachi. La Salernitana saluta Mamadou Coulibaly. Il centrocampista va al Catanzaro. Per l'ex Palermo è addio a titolo definitivo, nel nome del contratto in scadenza nel 2025 e la volontà condivisa di non continuare il cammino insieme. La nota del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver trovato l’accordo con l’U.S. Catanzaro 1929 per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’99 Mamadou Coulibaly.

Il club ringrazia il calciatore per la disponibilità dimostrata e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".