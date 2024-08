Mercato Salernitana: ceduti Daniliuc e Sambia, arriva Stojanovic Ultime operazioni di mercato realizzate dal ds Gianluca Petrachi

Sul gong del calciomercato la Salernitana ufficializza altre tre operazioni, due in uscita e una in entrata. Dopo un lungo corteggiamento, Flavius Daniliuc ha accettato la proposta del Verona che rinsalda l'asse di mercato con i granata e, dopo Grigoris Kastanos e Damagoj Bradaric, si assicura anche il difensore austriaco. L'operazione è stata chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Trasferimento in prestito anche per Junior Sambia che passa all'Empoli. Dal club toscano è arrivato in prestito l'esterno destro Petar Stojanovic.

Stabilmente nel giro della Nazionale slovena (56 presenze e 3 gol), il laterale è giunto in Italia nell’estate 2021. Ha disputato 61 gare in massima divisione (con un gol all’attivo) nelle file del sodalizio toscano, l’ultima delle quali appena cinque giorni fa subentrando nel finale di Roma-Empoli. Nel mezzo, la parentesi della scorsa stagione in cadetteria alla Sampdoria. Prima di arrivare nel nostro Paese, Stojanovic aveva iniziato la sua carriera in patria, nel Maribor, trovando anche modo di disimpegnarsi in Champions League. Nel 2016 si è trasferito ai croati della Dinamo Zagabria. Anche in tal caso, ha proseguito ed aumentato la sua esperienza internazionale: complessivamente ha collezionato ben 61 presenze nelle coppe europee.

È saltato, invece, il trasferimento di Giulio Maggiore al Venezia: il centrocampista sarà uno dei pochi reduci dalla passata stagione ad indossare ancora la maglia granata.