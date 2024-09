Salernitana, Legowski al passo d’addio. E Petrachi guarda agli svincolati Il polacco vicino al Cracovia. Il ds pensa ad un difensore. Sirene estere per Simy e Valencia

Una nuova cessione in vista. E sarebbe la ventesima. Le finestre di mercato ancora aperte in giro per l’Europa sono suggestione importante per la Salernitana. Il ds Gianluca Petrachi continua a lavorare per sgonfiare una rosa extra-large seppur con qualità e ricambi in tutti i reparti. Nelle prossime ore, si concretizzerà l’addio di Mateusz Legowski. O meglio, per il polacco sarà un arrivederci, con il calciatore che andrà in prestito al Cracovia, ritornando in patria per assicurarsi minutaggio, non perdere il treno della Nazionale Under 21 e sognare una chiamata in quella maggiore.

Tentazioni estere anche per altri calciatori granata. Per Valencia continuano le sirene dalla Grecia, mentre Simy continua a rifiutare i corteggiamenti dalla Turchia. Petrachi ha ancora uno slot over disponibile e che vorrebbe investire ragionando su un centrale che possa andare a rimpinguare una batteria con quattro stopper disponibili. Djidji, Soumaoro sono le prime idee, mentre l’entourage di Bogdan spinge per un ritorno in granata. Ma un addio in attacco potrebbe aprire anche le porte a nuovi innesti nel reparto offensivo.