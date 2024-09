Salernitana, Petrachi sugli arbitri: "Il Var di Mantova andrebbe sospeso" Il ds schiuma rabbia: "Episodi dubbi: a Mantova non ho compreso la scelta su episodio Torregrossa"

Fatica a trattenere la rabbia Gianluca Petrachi seppur a distanza di giorni. Nel corso della conferenza stampa, il direttore sportivo della Salernitana si è soffermato anche sulle polemiche arbitrali, puntando il dito contro Abisso in occasione della sfida con il Mantova. Per l’uomo mercato granata lascia non pochi rimpianti l’episodio del calcio di rigore non concesso per fallo su Torregrossa: “Sono successe cose assurde in queste prime partite. Sull’episodio di Torregrossa a Mantova i membri del Var andrebbero sospesi. Era grosso quanto una casa, il difensore lo tira e lo butta giù. Non capisco come si faccia a non scegliere di andare a rivederlo.

Col Sudtirol la rimessa laterale viene battuta quattro secondi dopo la fine del recupero. Non voglio accampare alibi perché poi con la Samp il Var per fortuna ha corretto il tiro. Ma chi sbaglia deve pagare anche nella terna arbitrale, così come succede per i calciatori. Andrebbero sospesi, così hanno tempo per rivederlo".